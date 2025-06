Putin apre a Trump: “coraggioso, vuole porre fine alla guerra. Voglio incontrarlo”

StrettoWeb

Vladimir Putin torna a parlare del suo rapporto con Donald Trump, in relazione alla guerra in Ucraina, e apre alla possibilità di un incontro con il leader USA. Putin, ha definito il tycoon americano “un uomo coraggioso” che ”si sta impegnando in modo sincero per risolvere il conflitto in Ucraina”. Nel corso di una conferenza stampa con i media, Putin ha aggiunto: “saremo lieti di preparare un incontro con Trump, sono sempre disposto a incontrarlo”.

Nei giorni scorsi, Trump aveva mantenuto una linea differente su Putin. Il presidente USA aveva apertamente ammesso di credere alla possibilità che Putin possa voler invadere anche altri Paesi oltre l’Ucraina.