Putin può invadere altri stati oltre l’Ucraina? La risposta di Trump spiazza tutti

Durante una conferenza stampa tenuta a margine del vertice NATO all’Aja, Donald Trump ha toccato un argomento piuttosto delicato, dando una risposta che apre un dibattito importante. Il presidente americano è intervenuto sulla guerra in Ucraina e sulla posizione della Russia, in particolar modo concentrandosi sui piani futuri di Vladimir Putin. Alla domanda se lo zar russo possa avere intenzione di operare un’invasione su larga scala, non accontentandosi solo dell’Ucraina, il presidente Trump ha risposto: “è possibile“.

Uno spetto più volte agitato dall’Ucraina in passato. Alla domanda se considerasse Putin un nemico, Trump ha risposto: “lo considero una persona che penso sia mal guidata“.