“Posto occupato”: ha debuttato in occasione del concerto di Cremonini a Messina, l’iniziativa simbolica contro la violenza di genere

Un posto vuoto, ma carico di significato. A ogni evento ospitato in tribuna al “Franco Scoglio” sarà sempre presente quel posto occupato simbolicamente. Un’assenza che diventa presenza, una memoria che si fa monito. È il segno tangibile di un progetto condiviso tra il Comune di Messina, con il contributo fattivo degli Assessorati comunali ai Grandi Eventi e alle Politiche Sportive, e alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili; l’Università degli Studi di Messina e l’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza di genere “Posto Occupato”. Un gesto semplice, ma potente, per ricordare chi non potrà più esserci, vittima di violenza di genere.

L’iniziativa ha debuttato in occasione del concerto di Cesare Cremonini, uno tra i grandi appuntamenti dell’estate musicale messinese 2025, e accompagnerà ogni evento in programma allo stadio. A precedere l’inizio del concerto sarà la proiezione, su un maxischermo all’esterno dello stadio, di uno spot breve ma intenso, pensato per sensibilizzare e accompagnare il pubblico all’ingresso dell’evento.