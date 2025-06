Messina: che spettacolo al “Franco Scoglio”, in 40 mila per il live di Cesare Cremonini

StrettoWeb

Delirio a Messina per il concreto di Cesare Cremonini, che torna in concerto dopo 25 anni nella città dello Stretto, dove si esibì agli inizi della sua carriera. Allo Stadio “Franco Scoglio” sono 40 mila i presenti provenienti da tutta la Sicilia, la Calabria e da altre regioni. Sul palco Cremonini sta dando vita ad un racconto in cui la struttura dello spettacolo è immaginata come un viaggio, riflettendo il percorso personale dell’artista, cercando di incorporare i paesaggi e le emozioni di esplorazione e scoperta. Lo show è costruito come un percorso immersivo e itinerante, emotivamente potentissimo anche grazie al coinvolgimento di otto performer.

Questa la scaletta scelta da Cremonini per il live di Messina: Alaska Baby, Dicono di me, Padre Madre, Il comico (Sai che risate). La ragazza del futuro, Ora che non ho più te, La nuova stella di Broadway, Buon viaggio (Share The Love), Lost in the Weekend, Un’alba rosa

Acrobati, Vieni a vedere perché, Le sei e ventisei, Ragazze facili, Mondo, Logico #1, Grey Goose, Aurore boreali, Figlio di un re, San Luca, 50 Special, Marmellata #25, Poetica, Nessuno vuole essere Robin, Un giorno migliore