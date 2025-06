Ponte sullo Stretto, la prossima settimana altra seduta della Commissione: l’argomento

StrettoWeb

Dopo quella di lunedì 23, alle ore 13.30, convocata a Messina una nuova seduta della Commissione Ponte sullo Stretto, precisamente per martedì 24 giugno, alle ore 11:00. L’argomento sarà: “Cantiere Contesse – Sopralluogo congiunto con i Consiglieri della II^ Circoscrizione in Via Marco Polo, Torrente San Filippo e Minissale”. Il sopralluogo sarà effettuato assieme ai due tecnici della Società dello Stretto, Ing. Lucangeli e Ing. Scamacca, “Responsabili per Alta Sorveglianza Progettazione Stradale”.

Il sopralluogo, congiuntamente ai Consiglieri della II Circoscrizione, inizierà alle 11:30 in Via Marco Polo (all’altezza del numero civico 228, Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore Polimeni Zumbo), poi proseguirà nel Villaggio Unrra (tratto del Torrente San Filippo compreso tra il Ponte di Pistunina e la spiaggia) e si concluderà in Via Minissale Alto (zona cooperative).