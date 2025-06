Polistena, il PCI replica a Muraca: “il finanziamento per lo stadio non esiste”

StrettoWeb

“Il Partito Democratico di Polistena supportato dal consigliere regionale Giovanni Muraca, in preda ad un attacco di maccartismo estivo, ha diffuso una notizia falsa attaccando il Sindaco di Polistena e l’intera Amministrazione Comunale addirittura di “non essere all’altezza”. A parte lo scarso senso della misura del PD e di Muraca, qui in molti stanno cercando di accampare meriti che non hanno, scrivendo di un finanziamento di 300 mila euro della Città metropolitana per la realizzazione della tribuna all’ impianto di calcio Elvio Guida di proprietà del Comune“. È quanto dichiarato, attraverso una nota diffusa a mezzo stampa, dal PCI di Polistena in risposta al comunicato diffuso dal consigliere regionale Giovanni Muraca circa lo stadio “Elvio Guida”.

“Il finanziamento non esiste! Esiste solo una presa in giro nei confronti del Comune di Polistena che non può accettare un palese raggiro secondo il quale la Città Metropolitana vorrebbe frazionare il campo sportivo e prendersi in uso lo stesso impianto senza alcun accordo preventivo, per poi spendere 300.000 euro, fondi oltretutto insufficienti per la realizzazione di una tribuna coperta del costo di almeno il doppio“, afferma il PCI.

“Se davvero la Città Metropolitana vuole contribuire alla crescita della comunità di Polistena lo può fare benissimo in modo diverso e più trasparente, ma non subdolo, e cioè trasferendo le risorse direttamente al Comune che saprà come spenderle per l’ammodernamento dello stadio per il quale esiste già il progetto.

La tribuna coperta sarà realizzata, indipendentemente dalla Città metropolitana, nell’ambito di un progetto di riqualificazione dello stadio Elvio Guida promosso dall’Amministrazione Comunale di Polistena di cui è stato chiesto il finanziamento a valere sul bando Sport e periferie 2025 per un investimento di 1.500.000 euro totali. Nelle more della costruzione della futura tribuna in cemento armato, iter già avviato, l’Amministrazione Comunale ha destinato 100mila euro per la realizzazione di una piccola tribuna coperta provvisoria di circa 200 posti che sarà acquistata a breve proprio per consentire alla società sportiva ASD Sporting Polistena, promossa in Promozione, di affrontare la prossima stagione calcistica.

Il fatto che intervenga perfino un consigliere regionale a difesa di un finanziamento inesistente conferma il tentativo di penalizzare la città di Polistena e con essa il suo modello di amministrazione popolare. Comprendiamo l’insofferenza nei confronti di un bravissimo Sindaco come Michele Tripodi e di un un’Amministrazione Comunale che per la loro diversità politica danno fastidio, ma giungere a mistificare la realtà fornendo interpretazioni diverse di documenti ufficiali, oltre ad essere questo sì un fatto paradossale, è un’offesa all’intelligenza del popolo di Polistena che, per fortuna ancora sa leggere e scrivere. Saremo bassi ma non fessi!“, si legge in conclusione della nota.