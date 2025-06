Stadio Polistena, Muraca: “verità più forte delle mistificazioni, Tripodi preferisce polemica a bene città”

StrettoWeb

“Il sindaco Michele Tripodi dimostra ancora una volta di anteporre le sue personali rivalità politiche agli interessi della comunità di Polistena. Invece di gioire per un finanziamento di 300.000 euro ottenuto dalla Città Metropolitana per la tribuna dello stadio Elvio Guida, si affanna a negare l’evidenza, inventando pretesti e lanciando accuse infondate“. E’ quanto afferma in una nota il Consigliere regionale del Partito Democratico Giovanni Muraca.

“La Città Metropolitana, su espresso indirizzo del sindaco Falcomatà e con l’accordo dell’intera maggioranza, ha espresso piena disponibilità a concedere l’importante sostegno con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dell’intera comunità sportiva polistenese ed in particolare della società che disputerà il campionato di Promozione. Eppure, il Sindaco Tripodi, anziché ringraziare, preferisce rinunciare ai soldi pubblici pur di non ammettere che altri hanno fatto ciò che lui non è riuscito a realizzare“.

“Tripodi sostiene che la Città Metropolitana chiederebbe la disponibilità dell’impianto per dieci anni. Una prassi, prevista dalla linea di finanziamento, che Tripodi conosceva anche prima di richiederlo. Non si capisce quindi perchè abbia deciso comunque di richiedere i finanziamenti, pur essendo a conoscenza della proceduta. Ma se davvero volesse il bene della città, troverebbe un accordo vantaggioso per tutti, invece di bloccare tutto per paura di condividere i meriti. Intanto, i cittadini perdono un’opportunità fondamentale che sarebbe da giovamento per l’intera comunità sportiva. Bene ha fatto il Partito Democratico di Polistena a denunciare l’accaduto. È grave che in nome di opportunismi partitici personali, alla comunità di Polistena sia negata una importante occasione“.

“È paradossale: un Sindaco preferisca privare i cittadini di un investimento pur di screditare gli avversari politici. Il Partito Democratico da sempre agisce nell’ottica di uno spirito di collaborazione che guarda agli interessi della cittadinanza, non alle beghe di potere. Mentre Tripodi si preoccupa della sua immagine, noi continueremo a lavorare per ottenere risorse nell’interesse del territorio. Polistena ha bisogno di amministratori che sappiano mettere da parte l’orgoglio e lavorare per il bene comune. Tripodi, invece, ha dimostrato ancora una volta di non essere all’altezza“, conclude Muraca.