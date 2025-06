Palmi, modifica regolamento occupazione suolo pubblico: negozianti in protesta “il commercio è morto” | VIDEO

StrettoWeb

“Non siamo più ascoltati, prendono decisioni senza ascoltare le attività“. I commercianti di Palmi in protesta contro la modifica al regolamento sull’occupazione del suolo pubblico che ha messo nei guai parecchie attività commerciali. Un duro colpo soprattutto per chi lavora, in particolar modo in estate, con tavolini all’esterno e dehor. Nell’intervista sottostante, realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, si possono ascoltare le rimostranze dei negozianti.

In molti hanno deciso di chiudere in segno di protesta. Altri hanno affisso il cartello, in segno di lutto, con su scritto “Il commercio è morto“. Altri ancora hanno semplicemente espresso solidarietà nei confronti dei colleghi chiedendo un confronto serio e diretto all’amministrazione.