Negozianti di Palmi in protesta, Ranuccio: “pochi e con messaggi di cattivo gusto” | VIDEO

Dura protesta dei commercianti di Palmi contro il cambio di regolamento per l’occupazione del suolo pubblico. In tanti hanno protestato esponendo il cartello “Il commercio è morto”. Il sindaco Giuseppe Ranuccio, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha dato la sua versione sulla vicenda: “è legittimo manifestare il proprio dissenso, ci sarebbe da capire quanti sono chiusi in protesta e quanti lavorano regolarmente. Ho visto qualche manifesto, seppur legittimo, di cattivo gusto, accostare certe parole di lutto è un parallelismo di basso livello. Stiamo facendo rispettare i regolamenti che, per altro, non prevedono alcun aumento per l’occupazione del suolo per trovare il giusto equilibrio fra l’esigenza degli imprenditori per poter lavorare, noi siamo stati sempre elastici e pronti all’ascolto con loro, con l’altrettanto giusta esigenza di percorrere le nostre strade liberamente.

Nessuno scontro, semplice rispetto delle regole per gli interesse di tutti. Io sono sempre aperto e libero al confronto. Parliamo di casi isolati. Non mi piego agli interessi dei singoli, noi lavoriamo per l’interesse generale. Multe? Se ci sono state la Polizia Locale opera sulla base di autorizzazioni già accordate, dove c’è una violazione, deve effettuare una sanzione“.