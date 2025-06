“Se sei omosessuale e stai con l’Iran sei scemo”: Bandecchi e la foto “incriminata”, “ecco cosa gli estremisti islamici fanno ai gay”

StrettoWeb

“Se sei omosessuale e stai con l’Iran e con gli estremisti Islamici sei più scemo degli scemi. Non girare la foto se sei debole di stomaco perché dietro c’è ciò che gli estremisti islamici fanno agli omosessuali”. Non usa molti giri di parole, come al solito, Stefano Bandecchi. Il sindaco di Terni pubblica due immagini su Instagram per dimostrare l’ipocrisia (e l’ignoranza) di chi collega le lotte pro Palestina a quelle Lgbt. Gli omosessuali, anche nei Gay Pride, hanno sventolato bandiere in favore della Palestina. Peccato, però, che lì i gay vengano trattati in modo tutt’altro che democratico.

E’ la stessa denuncia avanzata oggi da Klaus Davi. E dimostra, ancora una volta, come chi difende la Palestina – in Italia – ci stia capendo poco. La propaganda di Gaza, filtrata dai media occidentali, non racconta la realtà per come realmente viene narrata. Lo ha praticamente affermato Lion Udler in un’intervista a StrettoWeb e lo ha anche ribadito un tenore iraniano ieri.