Klaus Davi: “da omosessuale, mi vergogno del fanatismo pro Hamas nel movimento LGBT”

StrettoWeb

“Uno spettacolo squallido soprattutto le immagini del leader israeliano Bibi Netanyahu e di Trump a testa in giù. Il movimento gay è capeggiato da fanatici pro Hamas, un piccolo branco di capre belanti che inseguono il mainstream conformista. Da omosessuale mi vergono per la loro cecità, la loro ignoranza, la loro mediocrità”. Lo dichiara Klaus Davi. “Sono affetti da una sindrome patologica l’attrazione per i loro carnefici: inneggiano a quei paesi islamici fascisti che stuprano, lapidano, impiccano gli omosessuali. Manca solo l’abbraccio con Khamenei!.” Davi si appella al popolo LGBT: “in questo momento storico bisogna sostenere Israele, l ‘unico paese che protegge il movimento LGBT in Medio Oriente. Israele sta lottando anche per noi per la nostra libertà. Non fatevi manipolare dai neo seguaci di Hamas, sono idealmente complici .”