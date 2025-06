OKC Campione NBA! Finale pazzesco in Gara-7: infortunio shock per Haliburton, SGA MVP e anello

StrettoWeb

Sono stati i Playoff del cambio della guardia, lo aveva detto ai microfoni di StrettoWeb il vicepresidente NBA. Fuori le favorite della vigilia, le franchigie storiche, i grandi vecchi come LeBron e Curry, ma anche le stelle del momento come Jokic, Doncic, Giannis e compagnia. Pacers e Thunder si sono giocati una delle Finali Playoff più equilibrate, emozionanti e aperte degli ultimi anni. È servita Gara-7 per assegnare il primo, storico, titolo a OKC.

Una finale segnata, purtroppo, dal brutto infortunio di Tyrese Haliburton: tendine d’Achille ko nel primo quarto di gara, con ancora 4:55 da giocare (con 9 punti all’attivo). Immagini shock con tutti i compagni e lo staff intorno al ragazzo dolorante sul parquet con la sensazione che il dio del basket avesse fatto la sua scelta nella maniera più atroce possibile.

Non basta un eroico T.J. McConnell, ‘promosso’ a play titolare, letteralmente eroico per tutte le Finals, con 16 punti, 6 rimbalzi e 3 assist a cercare di limitare l’assenza dell’uomo franchigia. Mathurin si carica sulle spalle la squadra con 24 punti e 13 rimbalzi, 16 punti per Siakam, 15 per Bembhard. Manca Turner all’appello: solo 6 punti e 4 rimbalzi.

Gara in discesa per OKC trascinata da Shai Gilgeous-Alexander con 29 punti, 5 rimbalzi e 12 assist eletto MVP delle Finals. Jalen Williams lo accompagna con 20 punti. Sono 18 e 8 rimbalzi per Holmgren. In doppia cifra Caruso e Wallace (10). Indiana chiude 47-48 il primo tempo, fotografia della resilienza. Nella ripresa OKC dilaga con un +14 (34-20) nel terzo periodo e chiude 103-91. Per i Thunder si completa una serie di anni bui dedicati al rebuilding estremo a suon di scelte al Draft, cessioni importanti e lunghe attese.

Dal trio Durant-Harden-Westbrook a SGA, Holmgren, Jalen Williams e una serie di giovani talenti (offensivi ma soprattutto difensivi!) che possono aprire un ciclo vincente nei prossimi anni. OKC ha fatto la storia, da ieri notte è nell’albo d’oro e sulla mappa del basket NBA.