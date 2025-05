Il vicepresidente NBA Neal Meyer a StrettoWeb: “Reggio città di grande basket. Playoff NBA? È l’inizio di una nuova era” | VIDEO

StrettoWeb

Un grande nome del basket internazionale a Reggio Calabria. Neal Meyer, vicepresidente NBA e responsabile per i progetti in Europa e Medioriente per la federazione americana. Meyer è sbarcato in riva allo Stretto per le Finali Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2024-25. L’evento è nato dalla sinergia di Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la National Basketball Association (NBA), la Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League.

Meyer ha fatto i complimenti alla federazione italiana: “il contributo che la Federazione italiana dà al programma NBA Jr. è fantastico. È il più grande programma al mondo, 56 leghe, scuole e campionati U14. Sono super contento di essere qui e lavorare con la Federazione italiana“.

Ai microfoni di StrettoWeb, il vicepresidente NBA ha inoltre sottolineato la grande tradizione di basket di Reggio Calabria: “una delle cose più straordinarie dell’essere qui per questi ragazzini è quella di giocare un torneo importante in una città con una grande tradizione sportiva, una città con una grande storia e tanti giocatori famosi. Questo può dare loro qualcosa che li possa ispirare a giocare in futuro per la NBA, la WNBA o la Nazionale Italiana“.

I Playoff NBA 2025: l’inizio di una nuova era?

In conclusione, un passaggio sui Playoff NBA 2025 e sulle Conference Finals. Quattro squadre davvero particolari per contendersi l’anello: i New York Knicks, nobile ‘decaduta’ delle ultime stagioni che mancava a questi livelli dal 2000, trascinati dall’underdog Jalen Brunson; gli Indiana Pacers, grandi outsider, guidati dal genio cestistico di Tyrese Haliburton; i Minnesota Timberwolves dell”Uomo Formica’, Anthony Edwards, giovane stella con personalità da vendere, atletismo e tecnica da superstar; e OKC, una franchigia che ha passato gli ultimi anni a masticare amaro e accumulare draft pick per dar vita a un’opera di rebuilding intorno a Shai Gilgeous-Alexander (che studia da MVP), il gigantesco Chet Holmgren, una difesa asfissiante (Caruso e Dort) e tanti giovani talenti.

Non ci sono i grandi vecchi come LeBron, Curry o Durant. Nemmeno i protagonisti più recenti come Antetokounmpo, Jokic e Doncic, e con essi squadre come Lakers, Celtics, Warriors, Bucks, Nuggets che hanno dominato i Playoff negli ultimi anni. È l’inizio di una nuova era?

Il vicepresidente Meyer ha dichiarato a StrettoWeb: “è come un nuovo cambio della guardia. Questi sono stati dei Playoff fra i più straordinari con un grande numero di partite combattute. Ora abbiamo New York Knicks e Indiana Pacers da un lato, Minnesota Timberwolves e OKC Thunder dall’altro. Giocatori del calibro di Shai-Gilgeous Alexander, ‘AntMan’ Anthony Edwards, Jalen Brunson, Tyreese Aliburton. È incredibile vedere tutto questo, fa capire che è in atto un cambio della guardia: i migliori giocatori non possono essere sempre al top, devono stare in salute, devono avere un po’ di fortuna lungo la stagione. Ma sono dei Playoff straordinari“.