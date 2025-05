Reggio Calabria abbraccia l’NBA: al via una 2 giorni con atleti da tutta Italia e big del basket | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Si è svolta nel pomeriggio odierno, presso il “PalaBenvenuti” di Reggio Calabria, la cerimonia inaugurale delle Finali Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2024-25. L’evento è nato dalla sinergia di Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la National Basketball Association (NBA), la Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League con l’ultimo atto del torneo che si svolgerà in riva allo Stretto tra oggi, lunedì 19 maggio e domani, martedì 20 maggio. Tre i campi prescelti: “PalaBenvenuti”, palestra “Boccioni” e “PalaCalafiore” in cui si disputeranno 40 partite con oltre 200 partecipanti. Le finali si disputeranno martedì 20 maggio, dalle 10:30 alle 13:30, al PalaBenvenuti.

Presenti all’evento 3 grandi nomi del basket: Gigi Datome (per le finali di domani), ex giocatore NBA e della Nazionale Maschile Italiana, oggi Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali Maschili e Francesca Zara (per l’inaugurazione di oggi), ex giocatrice WNBA e della Nazionale Femminile Italiana e Neal Meyer, NBA vice president and Head of Basketball Operations Europe e Middle East.

Francesca Zara: “ai ragazzi dico di divertirsi prima di pensare a diventare campioni”

Francesca Zara, ex giocatrice WNBA con 5 Campionati Italiani e 1 Russo in bacheca, nonchè unica donna italiana a vincere l’Eurolega, ha preso parte all’evento dando un importante messaggio ai giovani: “divertirsi prima di pensare a diventare dei campioni. Divertirsi, giocare assieme, lavorare assieme, vivere i valori dello sport di collaborazione, socializzazione, dare il massimo e uscire dal campo soddisfatti non solo quando si vince. Si richiede sempre tanto ai giovani ma penso sia importante costruire delle basi, a livello mentale, che permetta loro di essere sereni quando sono in campo e permetterà loro di esprimere loro il loro vero potenziale se diventeranno professionisti”.

Il presidente FIP Paolo Surace

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il presidente FIP Paolo Surace ha dichiarato: “è una grande emozione. Quando ci siamo proposti per ospitare l’evento a Reggio Calabria e quando, senza indugio, ce lo hanno affidato, siamo stati contentissimi. Abbiamo 16 scuole di tutta Italia a Reggio Calabria, insieme al vicepresidente NBA, Francesca Zara e tutta l’organizzazione Fip, ci inorgoglisce. Abbiamo avuto un grande feedback da ragazzi e insegnanti, hanno detto che la città è bellissima.

Francesca Zara e Gigi Datome sono due fra gli italiani più rappresentativi nel basket, entrambi hanno giocato in America. Datome mi ha detto: ‘scendo molto volentieri a Reggio Calabria, ormai sono più a Reggio Calabria che in Sardegna a casa mia!’“.

Un commento finale sulla stagione della Viola: “vincere e perdere può essere una questione di fattori. In questo momento è importante che ci sia tangibilmente il basket a Reggio Calabria e la Viola ha dimostrato di voler fare questo percorso. Ha iniziato benissimo la stagione, poi c’è chi vince e c’è chi perde e spesso per dettagli. I risultati arriveranno, prima o dopo“.

Le 16 squadre partecipanti al Final Event della Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2025

Ancona: IC Quartieri Nuovi / Golden State Warriors

Ascoli Piceno e Fermo: IC Nardi / New York Knicks

Bari: IC Massari Galilei / Philadelphia 76ers

Barletta e Trani: IC Baldassarre / Portland Trail Blazers

Firenze: IC Massimiliano Guerri / Brooklyn Nets

Genova: IC Diano Marina / Minnesota Timberwolves

Matera: IC Pascoli / Detroit Pistons

Milano: I Morante Filzi / Toronto Raptors

Napoli: IC F. D’Assisi – N. Amore / Atlanta Hawks

Perugia: IC Comprensivo Spoleto 2 / Atlanta Hawks

Pescara e Chieti: IC Chieti 1 / Orlando Magic

Livorno: IC Carducci / Charlotte Hornets

Reggio Calabria: IC Cassiodoro-Don Bosco / Chicago Bulls

Rome: IC Publius Vibius Marius / Philadelphia 76ers

Trieste: IC Campi Elisi / Golden State Warriors

Venezia: IC Ippolito Nievo – San Donà di Piave / Miami Heat