“La nuova vita dell’Aeroporto di Reggio Calabria”, a Palazzo Campanella incontro con Occhiuto e Cannizzaro

StrettoWeb

Venerdì 6 giugno, alle ore 18:00, presso la Sala Monteleone del consiglio regionale della Calabria avrà luogo l’evento “il sogno di volare – il coraggio di costruire, la nuova vita dell’Aeroporto di Reggio“. Interverranno il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro ed il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Nei giorni scorsi, i due, avevano effettuato un sopralluogo allo scalo reggino.

“Abbiamo appena iniziato i lavori all’aeroporto di Reggio Calabria che per fine dicembre avrà una bellissima area partenze com’è bella quella di Lamezia che l’abbiamo fatta in 6 mesi e la faremo in 6 mesi anche qui perchè gli aeroporti sono il biglietto da visita della Calabria e Reggio merita un bellissimo biglietto da visita”, affermava durante il sopralluogo il, governatore calabrese.