Aeroporto Reggio Calabria, Occhiuto e Cannizzaro nel cantiere: “stiamo cambiando tutto, entro dicembre 5 gate. Sarà bellissimo”

StrettoWeb

Nella giornata di oggi il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e il deputato reggino Francesco Cannizzaro, hanno effettuato un sopralluogo nei lavori appena iniziati proprio in questi giorni, per il nuovo terminal dell’Aeroporto di Reggio Calabria. Il presidente Occhiuto ha pubblicato sui social un video ha mostrato il nuovo terminal e ha affermato: “visitiamo assieme il cantiere del nuovo aeroporto di Reggio Calabria. Abbiamo appena iniziato i lavori all’aeroporto di Reggio Calabria che per fine avrà una bellissima area partenze com’è bella quella di Lamezia che l’abbiamo fatta in 6 mesi e la faremo in 6 mesi anche qui perchè gli aeroporti sono il biglietto da visita della Calabria e Reggio merita un bellissimo biglietto da visita.“. Cannizzaro ha poi aggiunto: ” Oggi il futuro è atterrato a Reggio. Domani decolla un’altra novità“.

Foto









/