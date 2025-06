Nazionale, Spalletti si dimette? Un nome in pole e un outsider che può far arrabbiare una big di Serie A

StrettoWeb

Dopo il 3-0 subito dalla Norvegia all’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, l’Italia non ha più margine d’errore. Con Haaland e compagni primi a punteggio pieno (9 punti in 3 gare) e +10 di differenza reti (primo criterio in caso di arrivo a pari punti), l’Italia dovrà vincere con un buon margine di gol tutte le gare contro Israele, Estonia e Moldova per poi arrivare allo scontro diretto contro la Norvegia e batterla con un occhio alla differenza reti.

Un percorso in salita che rischia di complicarsi ulteriormente dopo la Moldova. Avversario modesto, da battere tassativamente con una goleada, del resto è 154° al mondo e perde sempre con squadre superiori a Lettonia e Cipro. La vittoria deve essere obbligatoria. E dopo che succede?

Spalletti si dimette? Due i possibili sostituti

Spalletti ha annunciato che martedì, nel day after di Italia-Moldova, parlerà con Gravina. In ballo il suo futuro da CT e le prospettive dell’Italia che andrà in vacanza ma che, come detto, avrà da vanti un cammino in cui sarà vietato sbagliare. Con o senza Spalletti in panchina. Dopo la debacle all’Europeo e l’eliminazione dalla Nations League, l’opzione “senza” sarebbe dovuta essere già percorsa da un pezzo, ma a causa dell’immobilismo di Gravina l’Italia è parecchio in ritardo.

Cambiare adesso, comunque, non è semplice. Tanti gli allenatori che hanno già trovato panchina. Uno su tutti è Carlo Ancelotti che è finito in Brasile e ha ammesso di non essere mai stato contattato dall’Italia. Due i possibili sostituti di Spalletti: il nome caldo è quello di Stefano Pioli in uscita dall’Al-Nassr, tecnico esperto e che ha fatto bene al Milan negli ultimi anni, seppur non abbia mai allenato una Nazionale; l’altro profilo plausibile è quello di Claudio Ranieri che, già l’anno scorso, aveva dichiarato di voler lasciare la panchina salvo una chiamata da una nazionale, per poi tornare sui suoi passi e rilanciare la Roma a metà stagione.

Sir Claudio, ex CT della Grecia, è ora un dirigente della stessa Roma e su di lui si basano le nuove mosse del presente e del futuro giallorosso. Difficilmente i capitolini se ne priverebbero, si rischia l’incidente diplomatico.