L’Italia è troppo forte per essere umiliata così. In un Paese normale Spalletti sarebbe già esonerato

StrettoWeb

L’Italia rischia seriamente di passare nuovamente dallo spareggio Playoff per qualificarsi a un Mondiale. E giocando così, lo spettro di guardare dal divano il terzo Campionato del Mondo consecutivo (record horror) aleggia in maniera inquietante intorno agli azzurri. Norvegia-Italia di questa sera, gara inaugurale per gli azzurri nel Girone I delle Qualificazioni Mondiali, era la gara da non sbagliare, contro l’unica squadra di livello in un girone che comprende Israele, Estonia e Moldavia (dovessimo lasciare punti a queste squadre, ogni altro discorso sarebbe, francamente, inutile).

L’Italia è stata letteralmente umiliata, ha perso 3-0 e la Norvegia ha colpito anche un palo. Dal primo all’ultimo minuto Haaland e compagni hanno dominato in ogni zona del campo, hanno vinto ogni contrasto, hanno corso il doppio. Due filtranti a spaccare la difesa per i gol di Sorloth e Haaland, in mezzo la perla di Nusa dopo uno slalom modello Yamal. Il palo ha evitato il poker a Berg. Dall’Italia nemmeno un tiro in porta fino al colpo di testa di Lucca al 92′.

Sui social fioccano le critiche dei tifosi contro i giocatori senza attaccamento alla maglia, scarichi a fine stagione, o peggio, scarsi. Robe che riguardano sempre e solo i tifosi italiani e i calciatori italiani: gli altri non vedono l’ora di giocare in Nazionale, corrono il doppio in qualsiasi mese dell’anno e, anche se sono la Norvegia o la Macedonia del Nord, sono sempre e comunque più talentuosi. E no, non è e non può essere normale. Oltre che falso. La qualità degli azzurri è indiscutibile, lo dimostrano i fatti.

L’Italia è troppo forte per essere umiliata così

L’Italia non ha Yamal, Mbappè, Wirtz, Vinicius e nemmeno Haaland. Talenti sicuramente generazionali, come lo è solo il nostro Donnarumma, in lizza per il Pallone d’Oro e fresco vincitore della Champions League. Ma per storia e natura l’Italia non è mai stata una squadra dipendente da un singolo iper talentuoso. Né ha mai vinto grazie, esclusivamente, alla sua stella. Lo sa bene Roberto Baggio.

L’Italia ha vinto quando aveva un gruppo di ottimi giocatori, di grandi campioni, ma senza il Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo di turno. Lungi da noi fare paragoni tra Totti e Raspadori, sia chiaro, soprattutto perchè i paragoni non riportano lo stato reale delle cose. Parliamo di fatti.

L’Italia può contare sul blocco Inter finalista di Champions League per 2 volte in 3 anni: Bastoni, Dimarco, Darmian, Barella e Frattesi. Ci sarebbe anche Acerbi ma si è auto-escluso dopo la querelle con Spalletti. Ci sono gli scudettati del Napoli come Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori. I vincitori dell’Europa League Udogie e Vicario. Tonali e Calafiori che giocano ad altissimi livelli in Premier League.

Retegui (25 gol), Kean (19) e Orsolini (15) sono stati i primi tre marcatori della Serie A 2024-2025, sono tutti e 3 italiani e sono tutti e 3 regolarmente in Nazionale. Può una squadra del genere essere definita scarsa? La risposta la sappiamo tutti, non è chiara solo a chi ci capisce poco di calcio o vuole far finta di non capire. La vera domanda è un’altra: perchè questi talenti fanno la differenza nei loro club e non funzionano quando giocano insieme in Nazionale? Per colpa dell’allenatore, ovviamente.

Cos’altro serve per esonerare Spalletti?

Smontiamo subito l’alibi delle assenze. È vero, mancavano Buongiorno e Calafiori in difesa (ma anche Scalvini, Gatti e Gabbia, seppur il giovane Coppola abbia fatto bene), Kean in attacco. Ma da qui a giustificare con alcune assenze un 3-0 subito dalla Norvegia (ottima ma sempre Norvegia…) ce ne vuole. E non è una partita storta. L’Italia veniva da un 3-3 in rimonta contro la Germania, una sconfitta 1-2 ancora contro i tedeschi e un ko per 1-3 contro la Francia. Parliamo di 11 gol subiti nelle ultime 4 partite.

Il primo tempo di questa sera è stato la fotocopia di quello giocato contro la Germania lo scorso marzo. La partita complessiva ha ricordato la gara contro la Svizzera agli Europei (quella dell’eliminazione senza appello). Cambiano i giocatori, i moduli, gli avversari e l’Italia continua a fare male. L’unico che non cambia e non viene cambiato è Luciano Spalletti che, da quando si è seduto alla guida della Nazionale, ha collezionato tante figuracce (l’ultima sulla gestione Acerbi) e rischia di essere ricordato come il CT del mancato terzo Mondiale.

In un Paese normale, dopo l’Europeo da incubo giocato dall’Italia l’anno scorso, Spalletti sarebbe stato esonerato o si sarebbe dimesso. Anche dopo la sconfitta di questa sera e questa striscia di risultati negativi, un CT con gli attributi avrebbe fatto un passo indietro o sarebbe stato sollevato dall’incarico dalla Federazione. Ma se Spalletti è il primo colpevole dell’umiliazione di questa sera, Gravina è il primo complice.