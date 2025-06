Il Milan punta Retegui, sfida intrigante con la Juventus: l’Atalanta fissa il prezzo

StrettoWeb

Lo avevamo già detto ieri: il Milan è la squadra che si sta muovendo meglio in questi primi giorni di pre-season e studia da anti-Napoli. Grazie alla velocità con qui il nuovo direttore sportivo Igli Tare ha rotto gli indugi sulla questione allenatore, scegliendo un profilo esperto come Allegri, il Milan sta programmando sfruttando l’incertezza dell’Inter (che solo oggi dovrebbe chiudere Chivu dopo aver provato a fare un tentativo per Mourinho), della Juventus in piena rivoluzione societaria e non pienamente convinta di Conte, dell’Atalanta che rischia di smantellare post Gasperini.

A proposito di Atalanta, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Mateo Retegui, capocannoniere della scorsa stagione di Serie A, esploso sotto la gestione Gasperini.

Milan-Retegui, duello con la Juventus: servono almeno 40 milioni

I rossoneri riflettono sul proprio reparto offensivo. Se da un lato, cessioni come quella di Reijnders al City, o quelle future di Theo Hernandez e Maignan, impongono interventi mirati per sostituire i big di centrocampo, difesa e porta, davanti il ‘Diavolo’ pensa a rinforzare il proprio reparto. Santiago Gimenez non ha fatto malissimo ma non ha nemmeno rispettato le straordinarie aspettative in termini di gol, seppur ‘falsate’ dal livello del campionato olandese in cui giocava.

Importante l’alibi dell’arrivo a gennaio, in pieno disastro: 5 gol sono un bottino scarso, ma potrà essere valutato da Allegri ed eventualmente confermato anche in caso di arrivo di Retegui. Il Milan, infatti, ha perso sia Jovic che Abraham, il primo svincolato, il secondo tornato alla Roma, restando praticamente senza attaccanti. Gimenez, Retegui e Camarda a fare da terza punta alle loro spalle, per una sola partita a settimana e un modulo a una punta, sarebbe un attacco invidiabile.

Attenzione però alla concorrenza della Juventus che, vista la possibile cessione di Vlahovic e le incertezze sul futuro di Kolo Muani, rischia di ritrovarsi anch’essa senza attaccanti. Anche in questo caso, il Milan vorrebbe giocare d’anticipo. L’Atalanta ha fissato il prezzo: servono almeno 40 milioni.