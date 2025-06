Messina: ancora un incidente in via Garibaldi, giovane ferita

StrettoWeb

Dopo il drammatico incidente che ha provocato la morte di un 17enne, la via Garibaldi, a Messina, è ancora teatro di un grave sinistro. Una ragazza è rimasta ferita nello scontro tra uno scooter ed una moto avvenuto nel pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine ed un’ambulanza del 118.