Messina celebra Sant’Antonio con la suggestiva processione del Carro Trionfale

Migliaia di fedeli stanno invadendo le vie del centro di Messina per assistere alla tradizionale Processione di Sant’Antonio con il Carro Trionfale, un’imponente struttura alta circa sei metri che porta la statua del Santo su un grande mappamondo addobbato con centinaia di fiori. A spingerlo, tra canti e lacrime di gioia, ci sono fedeli in saio francescano, alcuni scalzi; attorno alla statua una decina di bambini in abito da marinaretto e i piccoli paggetti antoniani, simbolo della predilezione del Santo per i più piccoli e per gli orfani. Aprono il corteo le sacre reliquie racchiuse in un busto dorato, seguite da tanti devoti, ammalati e disabili che implorano la grazia per la salute.

Il Carro Trionfale

L’attuale Carro Trionfale, costruito nel 1946, raccoglie l’eredità di un primo carro realizzato nel 1931. Questa tradizione, consolidatasi nel XX secolo grazie a Sant’Annibale Maria Di Francia – fondatore della Basilica-Santuario e degli Orfanotrofi Antoniani, il cui corpo incorrotto riposa nella cripta – ha diffuso anche la consuetudine del “Pane di Sant’Antonio”, nata a fine Ottocento e oggi presente in tutto il mondo: durante la festa, oltre 10.000 panini benedetti vengono offerti ai devoti.

Tantissimi fedeli

A Messina la festa di Sant’Antonio è uno dei momenti di fede più sentiti e partecipati dell’intero mese di giugno, capace di richiamare folle di fedeli e turisti che, rapiti dalla pietà popolare, partecipano con commozione alla processione più straordinaria della città dello Stretto.