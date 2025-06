Messina: successo per la notte bianca di Sant’Antonio, in migliaia per le vie della città

StrettoWeb

Messina, custode di una storia millenaria e di antiche tradizioni religiose, rinnova ogni anno la sua profonda devozione per uno dei santi più amati al mondo: Sant’Antonio di Padova, il “Santo dei miracoli”. Migliaia di pellegrini, dalla provincia, da tutta la Sicilia, dalla vicina Calabria e da diverse regioni d’Italia, convergono nel cuore della città per sostare dinanzi alla miracolosa statua custodita da oltre un secolo nella Basilica di Sant’Antonio.

Notte bianca

La Notte Bianca di Sant’Antonio è stato un vero e proprio successo dove artisti di strada, spettacoli musicali, eventi culturali ed artistici, sport e gastronomia hanno allietato pellegrini e turisti che giungono in città per assistere ai solenni festeggiamenti. La manifestazione giunta alla 12ª edizione si è svolta questa notte. Si tratta di un evento culturale, di arte, musica e spettacolo di carattere aggregativo, che coinvolge cittadini e visitatori nell’ambito dei festeggiamenti.

Festa di popolo

La notte bianca vuol essere un momento di spettacolo e di fraternità tra famiglie, giovani, anziani, turisti e pellegrini, che affolleranno le vie attorno al Santuario per assistere alle oltre 20 manifestazioni tra spettacoli, giocolieri, artisti di strada, illusionisti, concerti, degustazioni, sport, sfilate di moda e infiorata. Una vera festa di popolo. Le varie vie e piazze del centro cittadino, piccole o grandi che siano, diventeranno dei piccoli palcoscenici urbani, piccoli teatri a cielo aperto. E’ una notte all’insegna della gioia e dell’aggregazione sociale e turistica. La notte bianca è anche uno spettacolo itinerante con l’esibizione di bande musicali locali, e spettacoli di giovani che metteranno in scena la loro bravura e professionalità.

La viabilità per la Processione del Carro Trionfale

Domenica 15, alle ore 19.30, prenderà il via la solenne Processione del Carro Trionfale, che da via Ghibellina, Santuario di Sant’Antonio, si snoderà attraverso le vie Santa Cecilia, Cesare Battisti, T. Cannizzaro, piazza Cairoli, viale San Martino (carreggiata ovest) e via Santa Cecilia con rientro al Santuario in via Ghibellina. Istituire, dalle ore 14 alle 24 di domenica 15, il divieto di sosta con zona rimozione coatta, in entrambi i lati delle vie S. Cecilia, nel tratto compreso tra via Arigò e viale S. Martino; dei Mille, nel tratto compreso tra le vie T. Cannizzaro e Santa Cecilia; Ghibellina, nel tratto compreso tra le vie Geraci e N. Bixio; lato est di via C. Battisti, nel tratto compreso tra le vie Geraci e Cannizzaro; lato sud di via Cannizzaro, nel tratto compreso tra via Battisti e piazza Cairoli; entrambi i lati di via A. Martino, nel tratto compreso tra piazza Lo Sardo e via S. Cecilia.

Via A. Saffi, nel tratto compreso tra le vie Centonze e Battisti; istituire, dalle 18 alle 24 di domenica 15, e comunque su disposizione delle Forze dell’Ordine preposte allo specifico servizio, il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade: semicarreggiata sud di via Santa Cecilia, direzione di marcia monte-mare, nel tratto compreso tra via San Paolino e l’uscita della rampa Villari/via Arigò; via Santa Cecilia nel tratto compreso tra l’uscita della rampa Villari/via Arigò e via Cesare Battisti; via Cesare Battisti, tra le vie Geraci e Cannizzaro, provvedendo ad interdire l’accesso agli autobus alla corsia ovest della stessa via Cesare Battisti (direzione di marcia nord-sud) in corrispondenza dell’intersezione con via Cannizzaro ed istituendo la direzione obbligatoria a sinistra nella corsia ovest della via Cesare Battisti (direzione di marcia nord-sud) ad intersezione con via Maddalena, con collocazione di transenna; via A. Martino, tra le vie Manara e Santa Cecilia; via Geraci, semicarreggiata in direzione di marcia valle-monte, nel tratto compreso tra le vie Centonze e Battisti.

Via Saffi, nel tratto compreso tra le vie Centonze e Battisti; via N. Bixio, nel tratto compreso tra le vie Ghibellina e A. Martino; via Ghibellina, nel tratto compreso tra le vie Geraci e N. Bixio; via Centonze, nel tratto compreso tra le vie Saffi e N. Bixio; via Risorgimento, nel tratto compreso tra le vie Saffi e N. Bixio; istituire, dalle 18.30 alle 21.30, sempre di domenica 15, e comunque sino al passaggio della coda della processione, il divieto di transito veicolare, lungo tutti gli altri tratti di strada che costituiscono il percorso della processione (via Cesare Battisti, tratto compreso tra le vie Santa Cecilia e Cannizzaro, via Cannizzaro, tratto compreso tra via Battisti e via dei Mille/via Garibaldi, via dei Mille, tratto compreso tra le vie Cannizzaro e Santa Cecilia, e Santa Cecilia, tratto compreso tra viale San Martino e via Battisti; in tutti i tratti terminali delle strade che si immettono nel suddetto percorso della processione; all’interno dell’area circoscritta dal perimetro percorso dalla processione.