Messina: caos anche in commissione dopo la baruffa in consiglio comunale, rinviata la trattazione del piano tariffario della Tari

Dopo il caos in consiglio comunale a Messina con una baruffa tra il consigliere Pippo Trischitta ed il presidente del consiglio, Nello Pergolizzi, di certo la situazione non è migliorata nella seguente commissione, presieduta da Margherita Milazzo, che doveva discutere sulle tariffe Tari del 2025 alla presenza dell’assessore Cicala ed il dirigente Conforto. Ad inizio seduta a prendere la parola è stata Antonella Russo, consigliere del Pd, la quale si è lamentata dell’assenza dei revisori dei conti, preannunciando una mozione di rinvio della riunione. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, il vicepresidente del consiglio, Giandomenico La Fauci, il capogruppo della Lega Cosimo Oteri e Concetta Buonocuore di Forza Italia. D’accordo anche Pippo Trischitta di Sud chiama Nord.

Messa ai voti, la mozione di Russo passa con 10 favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti. Tante le critiche emerse per l’assenza dei revisori e non sono mancate le battute per quanto successo nel consiglio comunale di qualche ora fa. Ora cosa succede? La commissione va convocata il prima possibile, in quanto la delibera ha la scadenza del 30 giugno. Ovviamente, poi la delibera proposta da Cicala deve passare anche dal vaglio del consiglio comunale, quindi i tempi sono molto ristretti.