Messina, urla e invettive in consiglio comunale. Rissa tra Trischitta e Pergolizzi: “presenterò una mozione di sfiducia”. Intervengono De Luca e Basile?

E’ stata una seduta di consiglio comunale ricca di tensione a Messina dove sono volate parole grosse ed invettive, con minacce “istituzionali” annesse, tra gli esponenti della stessa maggioranza del Sindaco Federico Basile. Ma andiamo con ordine. Oggi si è esaminato, alla presenza dell’assessore Alessandra Calafiore e del presidente Valeria Asquini, dopo vari passaggi in commissione ed altrettante polemiche, la proposta di delibera numero 154 del 30-05-25 – Messina Social City, bilancio consuntivo 2024. Alla fine la delibera è passata con 12 voti favorevoli (tutto il gruppo di Sud chiama Nord), 8 astenuti e 3 contrari (il gruppo Pd). Mentre è passato all’unanimità l’unico emendamento presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia, capitanato da Libero Gioveni (24 voti favorevoli).

Asquini: “bilancio chiuso intorno ai 33 milioni”

Il presidente della Messina Social City, Valeria Asquini, spiega: “il bilancio si chiude intorno ai 33 milioni di euro, 27 dei quali rappresentano le risorse umane, con oltre 1.000 dipendenti, di cui 600 a tempo indeterminato. Noi ce la mettiamo tutta per dare i servizi ai cittadini”, sottolinea Asquini.

Volano gli stracci tra Trischitta e Pergolizzi

Incalzanti le domande da parte del gruppo del Pd e del gruppo di Fdi al presidente Asquini, la quale ha spiegato tecnicamente il bilancio della società partecipata. All’ennesima richiesta di poter prendere la parola da parte del consigliere Pippo Trischitta succede il finimondo con urla ed invettive, a microfono spento, e con il presidente Nello Pergolizzi che non le manda a dire: “lei è irresponsabile, faccia teatro da un’altra parte, stia sereno”.

Trischitta: “lei non è in grado di fare il presidente”

Pippo Trischitta, nel prendere la parola, va giù duri e apre una crisi chiara tra la maggioranza ed il presidente del consiglio che fa parte dello stesso gruppo di Sud chiama Nord. “Lei non è in grado di fare il presidente del consiglio”, afferma Trischitta contro Pergolizzi. “Presenterò una mozione di sfiducia e penserò di uscire dal gruppo, lei non si può comportare così”, puntualizza Trischitta.

Tensione altissima all’interno della maggioranza Basile

C’è evidente tensione all’interno del gruppo di maggioranza. Il diverbio prolungato con battute al veleno tra Pippo Trischitta e Nello Pergolizzi, senza scordare gli interventi di Nicoletta D’Angelo (stoppata dal presidente del consiglio), Ciccio Cipolla e Margherita Milazzo, fanno emergere un certo nervosismo dalle parti di Sud chiama Nord. Sicuro, da qui a poco, ci saranno gli interventi del sindaco Federico Basile e del leader politico, Cateno De Luca, per capire i motivi di un caos che rischia di frenare i lavori in consiglio e mettere in dubbio il proseguo della legislatura.