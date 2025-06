Khamenei: “Israele ha commesso errore enorme. USA? Loro intervento causerebbe danni irreparabili”

StrettoWeb

Israele ha commesso ”un errore enorme” bombardando i siti militari e nucleari iraniani, oltre che infrastrutture non militari. E per questo verrà ”punito”. È quanto ha dichiarato la Guida suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, stando a quanto riferito dai media iraniani. Il popolo iraniano, ha aggiunto Khamenei, non dimenticherà il sangue versato dai ”martiri”, vittime dei raid israeliani, e l’attacco contro il loro territorio. Khamenei ha poi “lodato il comportamento fermo, coraggioso e tempestivo della nazione iraniana“.

Khamenei ha poi rivolto un messaggio diretto agli americani in merito alla possibilità, vagliata da Trump, di un ingresso diretto nel conflitto. “Gli americani sappiano che la nazione iraniana non si arrenderà e che qualsiasi intervento militare da parte loro gli causerà senza dubbio danni irreparabili“, ha concluso Khamenei.