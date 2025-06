Iran, Trump sente Netanyahu: “raid tra opzioni USA ma…”

StrettoWeb

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Un passaggio che, secondo diversi osservatori, avrebbe potuto fare da preludio b. Secondo fonti dell’amministrazione citate dal “Wall Street Journal”, tuttavia, Trump non avrebbe ancora preso una decisione in merito sebbene un potenziale raid contro la Repubblica islamica resti ancora tra le opzioni che sta valutando.

Nella giornata di ieri, Donald Trump ha incontrato i suoi consiglieri per la sicurezza nella Situation Room alla Casa Bianca dopo aver postato sui social alcuni messaggi in cui ha scritto che gli Usa sanno dove si trova la Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, e in cui ha chiesto la “resa incondizionata” dell’Iran.