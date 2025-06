Irto è un fiume in piena: “Reggio Calabria è scippata, il centrodestra prende in giro i reggini. E sugli Aeroporti…” | VIDEO

StrettoWeb

Nell’intervento durante la presentazione della candidatura del candidato alla segreteria provinciale del Partito Democratico, Peppe Panetta, il senatore e segretario regionale dei Dem, Nicola Irto, è un fiume in piena scagliandosi contro il centrodestra. “Si sta consumando uno scippo ed uno sgarbo alla città di Reggio Calabria che è quello di non dare le funzioni della città metropolitana. Il centrodestra prende in giro i cittadini reggini. Dobbiamo fare una battaglia politica seria e vera”, rimarca Irto.

Irto sugli aeroporti

“Aeroporti? Se oggi c’è la possibilità di portare nuove low cost pagandole, è perchè si è creata, durante la passata legislatura, una società unica aeroportuale, altrimenti tutto ciò che si sta facendo non si sarebbe potuto fare”, evidenzia Irto.

“Reggio? Vogliamo continuare ad amministrarla”

“Per la destra va tutto bene ma purtroppo non è così. Abbiamo il dovere di costruire un’alternativa di governo sia alla regione che al governo nazionale. Reggio? Vogliamo continuare ad amministrarla. Dobbiamo essere coerenti, solo così possiamo rilanciare la nostra azione“, conclude Irto.