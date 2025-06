Reggio Calabria: congresso provinciale del Pd. Presentata la candidatura di Peppe Panetta: “vogliamo ricostruire il partito” | INTERVISTA

StrettoWeb

Si è svolta a Reggio Calabria, presso Chapeau, in via San Paolo, l’iniziativa dedicata alla presentazione delle linee politico-programmatiche del candidato alla segreteria provinciale del Partito Democratico, Peppe Panetta. All’incontro, che ha avuto per slogan “Cambiamento, Partecipazione, Territorio”, hanno preso parte anche il senatore e segretario regionale del Pd, Nicola Irto e il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, insieme a dirigenti ed eletti del Partito Democratico.

“Vogliamo ricostruire il partito”

Il candidato alla segreteria provinciale, Peppe Panetta, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “c’è un bel clima tra gli iscritti al Pd, tanto entusiasmo. Abbiamo l’obiettivo di ricostruire il partito, noi siamo al servizio della comunità. Al centro della nostra proposta c’è il rafforzamento dei circoli, il coinvolgimento delle forze sociali e giovanili, e una visione di partito che torni ad essere motore di cambiamento e sviluppo per l’intera area metropolitana”.

“Panetta è la persona giusta”

“Panetta è la persona giusta per unire il Pd e rilanciarlo, sabato andiamo a votare per dare forza al nostro partito. Vogliamo continuare ad amministrare Reggio Calabria e creare un’alternativa al centrodestra sia a livello nazionale che regionale”, è quanto ha affermato il senatore Nicola Irto.