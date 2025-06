Trump attacca l’Iran, Meloni sente Schlein: contatti anche con Starmer e Merz

StrettoWeb

“C’è stato un lungo contatto telefonico fra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a seguito degli attacchi degli Usa all’Iran“. Fonti del Nazareno riportano di un lungo contatto telefonico fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein in merito all’attacco effettuato questa notte da Donald Trump a 3 siti nucleari iraniani. Come già successo all’estero, Maggioranza e Opposizione dialogano sul quanto da fare relativamente a un argomento che va oltre le divisioni politiche.

In Gran Bretagna, per esempio, Starmer ha ottenuto l’ok dell’opposizione in caso di ingresso in guerra contro l’Iran. A proposito di Starmer, Meloni ha intrattenuto colloqui telefonici anche con il Primo Ministro del Regno Unito e con il cancelliere della Repubblica Federale di Germania Friedrich Merz. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi.