Gran Bretagna, l’Opposizione appoggia Starmer se si unirà alla guerra contro l’Iran

Come già accaduto in Israele con il leader dell’Opposizione Benny Gantz che ha appoggiato Netanyahu nell’attacco alla minaccia nucleare dell’Iran, anche in Gran Bretagna si sta delineando una situazione simile. I conservatori britannici hanno, infatti, annunciato che sosterranno la coalizione del Partito Laburista se il Primo Ministro Keir Starmer deciderà di unirsi alla guerra contro l’Iran.

Chissà come si configurerebbe la situazione politica in Italia sulla stessa tematica. Nel nostro Paese, difficilmente Maggioranza e Opposizione sono capaci di unirsi, anche su questioni di tale portata. Giorgia Meloni lo fece con Draghi sulla guerra in Ucraina. Quando, invece, all’Opposizione c’è la sinistra, la strategia sembra quella di fare muro contro muro in ogni caso, sempre e comunque.