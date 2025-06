Iran, bombe a grappolo nei centri abitati di Israele: le violente immagini dentro un asilo | VIDEO

StrettoWeb

Mentre Israele prende chirurgicamente di mira i miliziani terroristi, le basi segrete militari, le industrie con le munizioni di guerra, le centrali di arricchimento dell’uranio e gli scienziati nucleari, e quando conduce un’operazione in una zona abitata avvisa, in anticipo, i residenti con messaggi sui social per evacuare; i leader del regime islamico ordinano attacchi con bombe a grappolo su asili, scuole, palestre e sui bambini israeliani, sui civili, come dimostrano le immagini nel video allegato all’articolo.

Beersheba è stata colpita con un missile contenente munizioni a grappolo, armamenti vietati dalla legge internazionale in centri abitati e utilizzabili solo contro truppe nemiche. I video e le foto provenienti dalla città meridionale mostrano diversi impatti di piccole munizioni in molteplici luoghi della città, indicando che è stato utilizzato un missile balistico equipaggiato con una testata a grappolo nell’attacco. Ieri, il Comando della Home Front dell’IDF ha confermato che l’Iran ha lanciato almeno un missile balistico con una testata a grappolo verso il centro di Israele.