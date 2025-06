Drone israeliano uccide scienziato nucleare iraniano: è il 10° dall’inizio del conflitto

StrettoWeb

Israele continua con i suoi attacchi mirati alla distruzione del sistema nucleare iraniano. Non vengono colpite solo le strutture ma anche le persone di alto livello che lavorano ai progetti. Israele ha ucciso un altro scienziato nucleare iraniano con un attacco mirato di un drone a Teheran. La notizia è stata riportata dal “Wall Street Journal”, citando un funzionario israeliano. Lo scienziato, la cui identità non è stata rivelata, era specializzato in armamenti ed era tenuto in un luogo nascosto, lontano dalla sua abitazione.

Secondo i dati e le informazioni fornite dal Wall Street Journal, lo scienziato è almeno il decimo esperto legato ai programmi nucleari e militari dell’Iran ad essere stato ucciso da Israele dall’inizio del conflitto, una settimana fa.