Iran, il Parlamento di Teheran approva la chiusura dello Stretto di Hormuz

Il Majlis, il Parlamento di Teheran, “è arrivato alla conclusione che lo Stretto di Hormuz debba essere chiuso, ma la decisione finale in merito spetta al Consiglio supremo di sicurezza nazionale”. Sono le parole del generale dei Guardiani della Rivoluzione Esmail Kowsari, che siede nella commissione Sicurezza nazionale del Majlis riportate dall’iraniana Press Tv. Lo Stretto di Hormuz è una rotta strategica per il trasporto di petrolio e Gnl. ‘Corridoio marittimo’ fra Iran e Oman, collega il Golfo Persico con il Golfo dell’Oman e il Mar arabico.

La decisione dell’Iran di interrompere la navigazione nello Stretto di Hormuz non ha senso e sarebbe “suicida” per la Repubblica islamica. Lo ha dichiarato oggi il vicepresidente statunitense James David Vance nel corso di un’intervista a “Nbc”. “Tutta la loro economia passa attraverso lo Stretto di Hormuz. Se vogliono distruggere la propria economia e causare disordini nel mondo, penso che questa sarebbe la loro decisione. Ma perchè dovrebbero farlo? Non credo abbia alcun senso“, ha detto Vance.