Trump attacca l’Iran, l’analisi del New York Times: perchè è la scommessa più grossa del suo mandato

La più grande e pericolosa scommessa per il mandato di Trump. Viene descritta in questi termini, all’interno di un’analisi firmata da David E. Singer sul “New York Times“, l’operazione militare che ha portato, nella notte di ieri, gli USA ad attaccare i siti nucleari dell’Iran. “La decisione di attaccare l’infrastruttura nucleare di una nazione ostile rappresenta la scommessa più grande – e potenzialmente più pericolosa – del suo secondo mandato“.

Questo, perché “scommette che gli Stati Uniti possano respingere qualsiasi rappresaglia iraniana ordini contro gli oltre 40.000 soldati americani dislocati nelle basi militari della regione. Tutti si trovano nel raggio d’azione della flotta missilistica di Teheran, anche dopo otto giorni di incessanti attacchi da parte di Israele“.

Trump, rileva il quotidiano americano, “scommette di poter dissuadere un Iran profondamente indebolito dall’utilizzare le sue tecniche più familiari – terrorismo, presa di ostaggi e attacchi informatici – come linea di attacco più indiretta per vendicarsi“.