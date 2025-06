Guerra Israele-Iran, Trump: “Teheran ha avuto 60 giorni di preavviso. Ora negozi prima che sia tardi”

StrettoWeb

“Alcuni estremisti iraniani hanno parlato con coraggio, ma non sapevano cosa stava per succedere. Ora sono tutti MORTI, e la situazione non potrà che peggiorare!“. È quanto scritto dal presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump su Truth commentando il duro attacco che Israele ha rivolto contro l’Iran nella notte .”C’è già stata grande morte e distruzione – prosegue il presidente americano – ma c’è ancora tempo per porre fine a questo massacro, con i prossimi attacchi già pianificati che saranno ancora più brutali. L’Iran deve raggiungere un accordo, prima che non rimanga nulla, e salvare quello che un tempo era conosciuto come l’Impero iraniano“.

“Ho dato all’Iran una possibilità dopo l’altra per raggiungere un accordo“, prosegue il post di Trump: “ho detto loro, con le parole più forti, di ‘farlo e basta’. Ma per quanto si sforzassero, per quanto ci andassero vicino, non ci sono riusciti. Ho detto loro che sarebbe stato molto peggio di qualsiasi cosa prevedessero o si fossero sentiti dire, che gli Stati Uniti producono il migliore e più letale equipaggiamento militare al mondo, DI GRAN LUNGA, e che Israele ne possiede in abbondanza, e che ne avrà ancora molto altro in arrivo – e sanno come usarlo“.

In una breve telefonata con la Cnn, Trump ha dichiarato: “Noi ovviamente sosteniamo Israele, lo abbiamo sostenuto come nessuno ha mai fatto prima. L’Iran avrebbe dovuto ascoltarmi quando ho detto, non so se lo sapete, ma gli ho dato un preavviso di 60 giorni, e oggi è il giorno 61“.

Trump ha poi esortato il regime iraniano a negoziare: “adesso dovrebbero venire al tavolo per fare un accordo, prima che sia troppo tardi. Sarà troppo tardi per loro. Sapete, le persone con cui avevo a che fare sono morte, gli integralisti“.