Guerra Iran – Israele, Tajani a Messina: “gli israeliani stanno esercitando il loro diritto all’autodifesa”

“Israele sta esercitando il suo diritto all’autodifesa perché, come hanno detto le Nazioni Unite, l’Iran aveva superato la linea rossa per quanto riguarda la costruzione della bomba”. E’ quanto ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dei lavori dell’anniversario della Conferenza di Messina-Taormina. “Siccome l’Iran ha sempre detto che Israele doveva essere cancellato dalla carta geografica, l’esercizio dell’autodifesa è legittimo. Ora però bisogna lavorare per una de escalation. È chiaro che Israele vuole eliminare qualsiasi possibilità“, rimarca Tajani.

“Visto che le Nazioni Unite hanno parlato in maniera molto chiara, Israele vuole impedire che si costruisca una bomba atomica in Iran. Ora è il momento di favorire la ripresa del dialogo, di favorire un accordo che certamente impedisca all’Iran di avere la bomba atomica”, ha puntualizzato il vicepremier.