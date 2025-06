70° anniversario della Conferenza di Messina e Taormina, Tajani a Palazzo Zanca: “passaggio fondamentale nella storia dell’unità europea”

StrettoWeb

Si sono aperte le celebrazioni in occasione del 70° anniversario della Conferenza di Messina-Taormina del 1955. A Palazzo Zanca, alla presenza del Ministro Antonio Tajani, del sindaco Federico Basile, del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani e del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, si è svolto un momento commemorativo dedicato alla figura di Gaetano Martino. L’evento – organizzato dal Ministero degli Esteri assieme alla Regione Sicilia, ai Comuni di Messina e Taormina e al Festival Taobuk – vedrà la partecipazione degli Stati membri dell’Unione Europea, dei Paesi candidati e potenziali candidati e delle Istituzioni europee. Tra le partecipazioni, si segnalano quelle dei Ministri degli Affari Esteri di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia del Nord, Malta, Moldova, Polonia e Serbia e della Commissaria UE per l’Allargamento, Marta Kos.

“Passaggio fondamentale nella storia dell’unità europea”

“La Conferenza di Messina e Taormina rappresenta un passaggio fondamentale nella storia dell’unità europea, momento profondamente legato all’Italia e alla Sicilia”, ha dichiarato Tajani. “Accogliere gli Stati membri insieme ai Paesi candidati è la dimostrazione concreta dell’impegno del nostro Paese a costruire un’Unione Europea più solida e capace di affrontare insieme le sfide internazionali, dalla guerra in Ucraina alle crescenti tensioni in Medio Oriente. L’obiettivo oggi è ripartire dalla Ministeriale che si terrà a Taormina puntando su pace, crescita e riforme e guardando con determinazione all’allargamento dell’Unione, per promuovere sicurezza e sviluppo condiviso nel continente europeo e nel suo Vicinato”, rimarca Tajani.