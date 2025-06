Il Governatore Occhiuto sarà ospite di “Quarta Repubblica” su Rete 4

StrettoWeb

Il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, sarà ospite del noto giornalista Nicola Porro, lunedì sera alle ore 22:40, alla trasmissione di Rete 4 “Quarta Repubblica”. Al centro della discussione con il governatore calabrese l’inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro in cui è indagato per corruzione.

L’inchiesta è ancora avvolta in una controversa nube di fumo: non sono chiare le accuse, il Governatore non è stato neanche chiamato dalla Procura dopo aver espresso la volontà di essere sentito.