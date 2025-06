Gioiese, cambio al vertice: dimissioni del vecchio direttivo, ufficiale una “nuova-vecchia” società (solo momentanea)

StrettoWeb

Ieri, presso il Palazzo Sant’Ippolito, si è tenuta un’importante riunione finalizzata al futuro della Gioiese 1918, alla presenza del Sindaco di Gioia Tauro, Avv. Simona Scarcella, del Vice Sindaco Totò Parrello, del Patron uscente Filippo Martino, del Presidente Antonio Scaramozzino. Nel corso dell’incontro si è provveduto a ratificare ufficialmente le dimissioni degli attuali vertici societari e, contestualmente, ad eleggere un nuovo direttivo che guiderà la società in questa fase transitoria.

Ad annunciarlo, in una nota, il Comune di Gioia Tauro, che mette così un punto – almeno per ora – sulla delicata vicenda societaria. Una società che da anni ormai non ha pace. Promozione in Serie D vissuta malissimo, con l’assenza del campo di casa e una serie di problemi, che hanno portato al cambio di proprietà e al ritorno in Eccellenza. Quest’anno, poi, altri problemi, con la penalizzazione e la denuncia pubblica di alcuni calciatori.

Oggi, le dimissioni del vecchio proprietario e l’arrivo, anzi il ritorno, di Nicola Pulimeni, già presidente. Quest’ultimo traghetterà il club fino a nuova proprietà. Il nuovo assetto dirigenziale sarà così composto:

Presidente: Nicola Pulimeni

Vice Presidente: Antonio Bruno

Segretario: Dott. Roberto Tilotta

“Tale direttivo – si legge – avrà il compito di traghettare la Gioiese 1918 fino alla possibile costituzione di una nuova società, formata da una cordata di imprenditori locali, espressione della vitalità e della passione del tessuto economico della Piana. A tal proposito, si registra con soddisfazione la disponibilità già manifestata da diversi imprenditori e da numerosi sponsor, pronti a sostenere concretamente il nuovo corso della società. L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per il lavoro diplomatico portato avanti nelle ultime settimane e si augura che questo passaggio rappresenti l’inizio di una nuova era per la Gioiese 1918″.

“In un momento cruciale per il futuro della nostra squadra, il Sindaco e l’intera Giunta rivolgono un appello alla classe imprenditoriale cittadina affinché si unisca concretamente a questo progetto di rilancio, dando il proprio contributo per riportare in alto i colori viola. Un sentito ringraziamento va anche ai tifosi, che non hanno mai smesso di credere, sostenere e spingere affinché si trovasse una soluzione a una querelle che si protraeva da troppo tempo. È anche grazie a loro se oggi, finalmente, torna a splendere il sole sul futuro della gloriosa Gioiese 1918”, conclude il sindaco Scarcella in una nota.