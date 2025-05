Eccellenza Calabria, il dramma dei giocatori della Gioiese: “siamo senza soldi, casa e cibo. Aiutateci”. La lettera aperta

StrettoWeb

Una lettera aperta dai risvolti drammatici è stata diffusa dai calciatori della Gioiese, club che quest’anno ha ottenuto la salvezza in Eccellenza calabrese dopo la travagliata retrocessione della scorsa stagione e il cambio di proprietà. Nonostante ciò, la situazione societaria è piombata di nuovo nel caos e a denunciarla pubblicamente sono gli stessi giocatori. “Noi, giocatori della Gioiese 1918, ci rivolgiamo a voi per denunciare la drammatica situazione che stiamo vivendo. Durante questa stagione più di 50 giocatori sono passati per il club, affrontando mesi senza stipendio, con l’alloggio e il vitto a rischio e senza alcuna certezza sul nostro futuro. Molti compagni sono ancora bloccati in Italia, senza poter tornare nei propri Paesi, abbandonati e lontani dalle loro famiglie”, si legge.

“La Gioiese 1918 è un club storico, che ha militato in Serie C e oggi lotta per sopravvivere in Eccellenza. Se non si troverà una soluzione immediata, il club rischia di scomparire, portando via con se una parte importante della storia del calcio calabrese e italiano. Chiediamo rispetto per la nostra professionalità, giustizia per i nostri diritti e una risposta concreta per salvare il futuro di questa società. Chiediamo a tutti i giornalisti e ai media di aiutarci a far conoscere la nostra voce, affinché la verità non venga dimenticata. La Gioiese 1918 merita di vivere. Noi non ci arrenderemo”.

