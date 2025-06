Finale Champions League: è ancora guerriglia a Parigi, sassaiola contro la polizia | VIDEO

StrettoWeb

Dopo gli scontri avvenuti ieri notte sugli Champs-Elysees, al termine della finale di Champions League tra PSG e Inter, anche nel day after dell’ultimo atto del torneo continentale più famoso al mondo, si sono registrati scontri fra tifosi e polizia. Sono diversi i video che circolano in rete e che ritraggono i tifosi parigini coinvolti in colluttazioni e sassaiole con le forze dell’ordine.

Nel filmato in calce all’articolo si può vedere come, in pieno giorno e con la Tour Eiffel sullo sfondo, un gruppo di tifosi francesi scagli pietre e altri oggetti contro la polizia che cerca di respingerli.