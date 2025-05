Tour Eiffel ‘tifosa’ del PSG, guerriglia sugli Champs-Elysees: la folle notte di Champions a Parigi | VIDEO

StrettoWeb

Doveva essere una notte di festa a Parigi, quella in cui celebrare la prima, storica, vittoria della Champions League del PSG in seguito alla clamorosa vittoria per 5-0 contro l’Inter, e invece la violenza ha preso il sopravvento. La festa per il trionfo è stata macchiata dai soliti atti di vandalismo, dagli scontri con la polizia, da auto incendiate. Diverse persone sono rimaste ferite nel caos generale e nelle colluttazioni con gli agenti.

Gli Champs-Elysees, uno dei luoghi storici della capitale francese, celebri anche per i trionfi sportivi, si sono tramutati in una zona di guerriglia, come si evince dalle immagini nel video sottostante. Scene che cozzano con lo spettacolo della Tour Eiffel colorata di rosso e blu in onore del trionfo del PSG.

Finale di Champions: guerriglia urbana sugli Champs-Elysees