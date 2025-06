I retroscena dell’esonero di Spalletti: cosa è successo con Gravina e come si è arrivati all’annuncio surreale

StrettoWeb

Luciano Spalletti, dal pomeriggio di ieri, non è più l’allenatore della Nazionale. Almeno, sulla carta. Questa sera guiderà la squadra contro la Moldova, nella seconda gara del girone di qualificazione al prossimo Mondiale e poi saluterà tutti, si spera con una vittoria ampia, utile per la differenza reti in caso di arrivo a pari punti nel girone. Al suo posto dovrebbe arrivare Claudio Ranieri, il candidato migliore per la panchina azzurra.

Un esonero arrivato con un anno di ritardo rispetto al disastro dell’Europeo, un lasso di tempo nel quale la Nations League ha contribuito, un minimo, a dare fiato alla gestione Spalletti, ma che visto il ko per 3-0 con la Norvegia rischia di pregiudicare il cammino degli azzurri verso il prossimo Mondiale. Un esonero che nasconde anche alcuni retroscena.

L’esonero di Spalletti: i retroscena su una due giorni surreale

Il racconto de “La Gazzetta dello Sport”, inizia circa alle 23:00 di sabato notte, quasi un giorno dopo rispetto al triplice fischio che ha sancito il netto ko dell’Italia contro la Norvegia. La stampa ha massacrato l’Italia e Spalletti. Buffon e gruppo squadra aperti ad altre soluzioni per non compromettere il viaggio negli USA. Gravina ha preso la decisione: sarà esonero.

Spalletti non si è dimostrato contrario, anzi, ha accettato la risoluzione consensuale del contratto: sarà pagato fino al 9 giugno, quasi 13 mesi in meno rispetto a quanto previsto dal contratto. Nessuna buonuscita. Nelle sue situazioni già Donadoni e Lippi.

Gravina avrebbe preferito annunciare la scelta dopo la partita contro la Moldova. Spalletti ha, invece, preteso di annunciarlo alla vigilia per evitare altri 2 giorni di stillicidio. Quindi la conferenza shock di ieri. Gravina avrebbe chiesto a Spalletti se lo volesse al suo fianco al tavolo, il CT ha preferito restare da solo.