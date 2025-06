Italia, perché tutti vogliono Ranieri come nuovo C.T. E perché è l’uomo giusto (nonché l’unico) in questo momento

StrettoWeb

Di tempo per costruire ce n’è stato e ce n’è, ma non è adesso. Ora serve normalizzare, ordinare, sistemare e ottenere il massimo. Anzi, ottenere la qualificazione ai Mondiali. Una sola partita giocata dall’Italia, il disastro in Norvegia ma è già tardi, è già ultima spiaggia, è già finale. Tutte le partite che rimangono, praticamente. Occorre vincerle tutte, segnare tanto e sperare (già, chi lo avrebbe mai detto che avremmo dovuto sperare in un passo falso della Norvegia), altrimenti c’è lo spauracchio spareggi e – lo sappiamo – non è che ultimamente ci vada benissimo.

All’inizio del percorso che porterà ai Mondiali, è già emergenza. Gravina ha dato fiducia a Spalletti dopo il disastro Europeo e l’ex Napoli ne ha avuto di tempo, per costruire. Ma evidentemente l’ha fatto male. Una buona Nations League, poi il crollo con la Francia e le due gare “più no che sì” con la Germania, primo campanello d’allarme confermato poi venerdì. E così Gravina la sera dà il benservito a Spalletti ma il giorno dopo lo difende pubblicamente. Ci pensa l’allenatore ad “auto-annunciare” l’esonero in conferenza: assurdo.

E ora? E ora tutti vogliono Ranieri, che dopo l’esperienza in panchina è impegnato come dirigente alla Roma, la sua Roma, che da pochi giorni ha scelto Gasperini. Dopo Cagliari, Ranieri aveva detto che avrebbe accettato solo una Nazionale. Ha scelto Roma solo per qualche mese, solo per emergenza, e solo per un futuro da dirigente. Ma ora questa chiamata lo fa tentennare. Lo vogliono i tifosi italiani, è la prima scelta di Gravina. Ed è una scelta, in realtà, abbastanza logica, molto più che la scommessa Pioli.

Sia chiaro. Non è che Ranieri ha la bacchetta magica e risolve tutti i problemi. E, anche in caso di qualificazione ai Mondiali, non è che l’Italia diventa magicamente imbattibile, un mix tra quella degli anni ’80, ’90 e 2000. Ma oggi, come abbiamo già scritto su StrettoWeb, l’Italia non è neanche la peggiore che sia mai esistita, descritta come fosse una squadraccia addirittura più scarsa della Norvegia, definita una “corazzata”. La realtà è che ci sono state selezioni ben peggiori, fatte rendere al meglio (Conte a Euro 2016, seppur con una gran difesa). O comunque, se non scarse, fatte rendere al massimo, come ha fatto Mancini a Euro 2021. Quella attuale, invece, tra Europeo e oggi, rappresenta il peggio possibile, fisicamente e mentalmente. E le colpe non possono non essere di Spalletti, che evidentemente c’ha capito poco.

Sperando in una vittoria e anche larga domani sera (perché bisogna sperare, non darlo per scontato, a questo punto), la scelta Ranieri rappresenta l’unica comprensibile e logica, oggi. Perché non servono rivoluzioni, non serve ripartire, non serve chissà quale innovazione tecnico-tattica. Serve, semplicemente, normalizzare, mettere insieme i pezzi, ordinarli, dare tranquillità, ricompattare e dare fiducia a un gruppo che ha bisogno di certezze, oggi, soprattutto perché il blocco più importante – quello dell’Inter – viene da una batosta ancora non smaltita. E poi serve esperienza, serve capire e analizzare, serve una scossa di “saggezza”, serve equilibrio in difesa. E oggi l’unico a presentare queste caratteristiche – tra gli allenatori liberi – è Claudio Ranieri. Ha l’esperienza giusta, ha stimoli, ha la saggezza e la tranquillità per trasmettere fiducia, per parlare “da padre”, per compiere – difatti – un miracolo. E sì, ecco un’altra caratteristica di Claudio Ranieri: i miracoli.