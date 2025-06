Cosenza, i tifosi scendono in piazza per protestare contro Guarascio. E intanto sul fronte cessione…

StrettoWeb

Era attesa, è arrivata, proprio il giorno dopo una notizia che potrebbe cambiare il destino del Cosenza Calcio. Nel tardo pomeriggio odierno, i tifosi rossoblu si sono ritrovati a Piazza Carratelli per mostrare per l’ennesima volta il proprio malcontento nei confronti del patron Eugenio Guarascio, reo secondo tanti di tenere in ostaggio il club con un silenzio che perdura da molto tempo, culminato con la retrocessione in Serie C. Una protesta civile, un sit-in in città, per chiedere chiarezza sul futuro e ribadire – ove ce ne fosse bisogno – che il maggiore azionista non è più gradito.

Presenti anche rappresentazioni della politica e delle associazioni. Il comune denominatore è unico: con Guarascio non ci sono le condizioni per andare avanti, serve certezza sul futuro. Proprio ieri è saltata fuori la notizia dell’imminente chiusura della trattativa di cessione, con l’imprenditore di origini cosentine (ma residente a Modena) Vincenzo Oliva pronto a rilevare l’80% insieme a un gruppo di imprenditori della città modenese. Non sono arrivate smentite da nessuno, ma neanche grandi aggiornamenti nella giornata odierna. La sensazione è che si possa chiudere a breve, non andando troppo oltre, anche perché c’è da programmare la prossima stagione. A tal proposito, l’eventuale nuova proprietà avrebbe già sondato la disponibilità di mister Bisoli in panchina e del DS Faggiano, andato via da Catania ma corteggiato anche da altri club.