Cessione Cosenza, ci siamo? Guarascio molla, pronto un nuovo proprietario

Il futuro del Cosenza sta andando verso una svolta attesa da tutta la piazza. La città, stanca di Guarascio, domani protesterà in città contro il suo presidente, considerato il principale artefice della retrocessione e di anni – seppur in Serie B – vissuti sempre tra l’improvvisazione e la fortuna. Sono stati mesi di silenzio, gli ultimi, tra contestazioni, stadi vuoti, sconfitte. La società si è fatta sentire solo attraverso note stringate, per confermare una cessione che stava andando avanti. Ebbene: da rumors delle ultime ore sembra si sia arrivati a un punto decisivo.

Il club, infatti, dovrebbe passare a breve nella mani di un altro soggetto. Le cronache locali riferiscono di una maggioranza che sarà nelle mani di Vincenzo Oliva, imprenditore originario di Tarsia ma operante nel modenese attraverso la VF Costruzioni e Restauri. Oliva, secondo indiscrezioni, sarebbe a capo di un gruppo di imprenditori modenesi. Qualche settimana fa ha confermato i contatti con Guarascio, all’epoca però solo contatti e niente più. In queste settimane però le interlocuzioni si sono intensificate e a breve potrebbero arrivare a un punto di svolta.

Addirittura, alcuni esperti di calciomercato a livello nazionale fanno anche i nomi dei primi dirigenti. Si parla di Daniele Faggiano, appena svincolatosi dal Catania, e di Bisoli come allenatore; in quest’ultimo caso un ritorno dopo la salvezza in Serie B ai playout di qualche anno fa. Di certo, al di là di conferme ed eventuali ufficialità attese a breve, se i nomi tra campo e scrivania sono questi le intenzioni potrebbero essere ottime.