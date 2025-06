Corruzione, indagata l’assessore messinese Elvira Amata

StrettoWeb

L’assessore regionale allo Sport della Regione Siciliana, la messinese Elvira Amata, è indagata per corruzione dalla Procura di Palermo nella stessa inchiesta in cui è coinvolto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. La notizia è confermata dal suo legale, l’avvocato Sebastiano Campanella: “abbiamo ricevuto nei mesi scorsi la richiesta che adesso sarà stata accolta dal gip, ma in questa fase dell’inchiesta non abbiamo altre informazioni, né accesso ad alcun atto. Sicuramente non abbiamo ricevuto notificato altro”.

Si è dimessa dall’incarico Sabrina De Capitani, portavoce del presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gaetano Galvagno.