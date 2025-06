Per colpire l’Iran serve un’arma nucleare? La riflessione di Trump su Fordow

StrettoWeb

Donald Trump avrebbe intenzione di attaccare l‘Iran solo con la sicurezza di poter distruggere l’impianto di arricchimento di Fordow. E per farlo vorrebbe utilizzare una bomba bunker. All’inizio di quest’anno, il Pentagono e la DTRA (Defense Threat Reduction Agency) hanno concluso che tali bombe non penetrano abbastanza in profondità e che per distruggere completamente Fordow servirebbe un’arma nucleare tattica. Trump non sta considerando l’uso di un’arma nucleare tattica su Fordow e questa possibilità non è stata discussa nella sala operativa della Casa Bianca.

Trump ha inoltre risposto alle indiscrezioni del “Wall Strett Journal” sul possibile attacco all’Iran già approvato: “Il Wall Street Journal non ha idea di cosa pensi dell’Iran!“.

In corso in queste ore un briefing alla Situation Room della Casa Bianca. I Ministri degli Esteri di UK e USA si incontreranno alla Casa Bianca alle 20:00 italiane.