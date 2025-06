Trump approva il piano d’attacco all’Iran: lo sta trattenendo solo una cosa

StrettoWeb

Donald Trump ha un bottone rosso davanti e si è convinto che premerlo sia la scelta giusta. Gli Stati Uniti sono pronti a entrare in guerra al fianco di Israele contro l’Iran. Secondo il “Wall Street Journal”, Trump avrebbe approvato i piani di attacco all’Iran ma si starebbe trattenendo dal dare l’ordine finale per capire se l’Iran, sotto chiara minaccia di un attacco diretto americano, abbandonerà il suo programma nucleare.

Starmer mette in guardia la Gran Bretagna da un possibile attacco di Trump all’Iran

Il primo ministro britannico, Kier Starmer, ha messo in stato di allerta il suo governo per un possibile attacco degli USA all’Iran. Lo riferisce il “Financial Times”. Secondo “Sky News”, il Ministro degli Esteri britannico è in viaggio verso Washington per incontrarsi con l’omologo americano, Marco Rubio, per discutere della questione in Medio Oriente.