Catanzaro, ora è anche ufficiale: addio con Caserta. Sfilza di nomi per il sostituto, ma…

Si attendeva soltanto l’ufficialità, dal momento che la notizia era praticamente certa: ora è addio anche pubblico tra il Catanzaro e mister Caserta. “L’U.S. Catanzaro 1929 – si legge sul sito del club – comunica che, in data odierna, è stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Fabio Caserta e il suo staff. La società desidera ringraziare mister Caserta per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della stagione appena conclusa che ha visto la squadra protagonista di un percorso importante e ricco di emozioni. Al tecnico vanno i più sinceri auguri per le migliori fortune professionali e personali”.

Così come si può notare dal tono del comunicato, l’allenatore e la società si sono lasciati benissimo. Amici come prima, si direbbe, nonostante la decisione. Insomma, rispetto all’addio burrascoso con Vivarini di un anno fa, al netto del ciclo vincente, il sodalizio con a capo il presidente Noto ha salutato e ringraziato Caserta con sincero affetto e stima. Il tecnico di Melito Porto Salvo ha deciso di optare per questa scelta, maturata piano piano nel corso dei giorni e che probabilmente non aveva totalmente colto di sorpresa le Aquile, adesso alla ricerca del sostituto.

A proposito di sostituti, i nomi sondati sono davvero tanti, da due giorni a questa parte, ma ancora la società non ha stretto il cerchio su nessuno. Vuole fare la scelta giusta, senza fretta, ponderando bene ogni condizione. Da Maran a Sottil passando per Longo, mentre gli ultimi due sono quelli di Abate ed Aquilani, ancora più emergenti dei precedenti. L’identikit è chiaro: allenatore giovane, moderno, con fame, ambizione e idee, ma anche con un ingaggio contenuto e che permetta al club di proseguire nella linea dei piccoli passi, che finora tanti risultati importanti ha portato.